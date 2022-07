Inter Inter encaminha contratação de Weverton, lateral do Red Bull Bragntino

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Vinda do lateral ao Inter deve implicar nos empréstimos de Gustavo Maia e Paulo Victor ao Vasco. Foto: Divulgação / Vasco Foto: Divulgação / Vasco

O Colorado acertou a contratação do reserva de Fabrício Bustos, na lateral-direita. O nome é de Weverton, lateral que pertence ao Red Bull Bragantino, mas que está atualmente emprestado para o Vasco da Gama. Jogador deve ter empréstimo repassado ao Inter, até o final desta temporada. Em compensação, Inter vai liberar o atacante Gustavo Maia e o lateral-esquerdo Paulo Victor para o clube carioca.

Maia está emprestado ao Colorado pelo Barcelona até 31 de dezembro de 2022, e deve ter o empréstimo repassado ao Vasco, pelo mesmo período. Portanto, atleta não deve mais atuar com a camisa colorada. Atacante atuou apenas 3 vezes nesta temporada, em três jogos do Campeonato Gaúcho.

Já Paulo Victor, tem contrato com o clube até o final de 2024 e será emprestado para o Vasco da Gama até a metade da próxima temporada, com um período de 1 ano. Lateral foi contratado no ano passado, vindo do Botafogo que fazia grande campanha na Série B. Jogador participou de 8 partidas com a camisa do clube nesta temporada, todas no Gaúchão, com 1 assistência.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

