Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Inter busca o G4 para garantir uma vaga direta na Libertadores 2025 Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta terça-feira (19), o Inter finalizou o penúltimo treino antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, em São Januário, na quinta-feira (21), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Com treinamento fechado no CT Parque Gigante, Roger Machado e sua comissão comandaram o dia de atividades com exercícios de finalização, bola parada ofensiva e trabalhos táticos.

Rochet, Enner Valencia, Borré, Ricardo Mathias, Luis Otávio e Gustavo Prado, seguem fora dos treinamentos por estarem com suas seleções durante a pausa para a Data FIFA.

O Colorado ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. Enquanto seu adversário está na 9ª colocação, com 43.

2024-11-19