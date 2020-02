Inter Inter oficializa contratação de Gustagol até o final de 2020

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Atacante estava no Corinthians Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O tão esperado reforço para o ataque do Inter foi anunciado nesta terça-feira. O colorado oficializou a chegada de Gustavo, o Gustagol, atacante que estava no Corinthians. O jogador terá vínculo de empréstimo até dezembro de 2020.

No comunicado oficial do clube, destaque para os números do jogador de 25 anos. Artilheiro pelo Criciúma em 2016 até chegar ao Timão. Em 2018, pelo clube paulista, anotou 30 gols. Na oportunidade, encerrou a temporada no Fortaleza, onde conquistou o título da Série B e a marca de maior goleador do futebol brasileiro. De volta ao Corinthians, fez 53 jogos na temporada passada e marcou 14 gols.

Apesar de atuado pelo Corinthians na Copa Libertadores, Gustagol poderá atuar com a camisa colorada na competição, a partir do novo regulamento da Conmebol. Contudo, a inscrição só poderá ser feita na fase de grupos. Objetivo que o Inter busca na temporada. O time está na disputa da terceira e última fase eliminatória, contra o Tolima.

Carreira:

2013 | Taboão da Serra-SP

2014 | Criciúma

2015 | Resende-RJ

2015 | Nacional (Portugal)

2016 | Corinthians

2016 | Criciúma

2017 | Bahia

2017 | Goiás

2018 | Fortaleza

2019 | Corinthians

Conquistas:

2014 | Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior

2017 | Copa do Nordeste

2018 | Artilheiro do Campeonato Cearense

2018 | Campeonato Brasileiro – Série B

2018 | Maior artilheiro do Brasil

2019 | Campeonato Paulista

* Por supervisão de: Marjana Vargas

