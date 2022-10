Inter Inter vai ao Maracanã encarar o Flamengo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Colorado quer vencer para se manter e segundo e com distância para o próprio Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)

O Internacional encara o Flamengo nesta quarta-feira (5), ás 21h30min em partida válida pela 3a rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Vice-líder do Brasileirão, o Inter quer vencer para se afastar do Fluminense e se manter seguro em relação ao próprio Flamengo.

Em caso de vitória, o Colorado alcança 56 pontos e fica cinco à frente do tricolor carioca e sete atrás do líder Palmeiras. Em caso de empate, se mantém a três do Fluminense, que foi derrotado o Atlético Goianiense nesta noite. Porém, se for derrotado, além de empacar na tabela, começa a ser perseguido de perto pelo próprio adversário da noite: o Flamengo.

Ficha técnica:

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). vAR: Adriano Milczvski (PR)

