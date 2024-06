Polícia Intérprete da escola de samba Unidos da Vila Mapa é assassinado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Daniel Mença também trabalhava como motorista de aplicativo Foto: Reprodução/Redes sociais Daniel Mença também trabalhava como motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

O intérprete da escola de samba de Porto Alegre Unidos da Vila Mapa, Daniel Mença, foi morto a tiros, na noite de terça-feira (25), no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da Capital.

Com passagens por alguns grupos de pagode, ele tinha 45 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Mença estava dentro de um carro quando foi atingido pelos disparos. Três homens teriam participado do crime, segundo testemunhas.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso.

A Uespa (União das Escolas de Samba de Porto Alegre) lamentou a morte do intérprete. “Recebemos com muito pesar a notícia do falecimento de Daniel Mença. Daniel Mença era intérprete da Unidos de Vila Mapa, com grande destaque no último desfile do carnaval de 2024, com sua irreverência, talento e voz marcante. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos a toda família e comunidade da escola Unidos de Vila Mapa”, afirmou a entidade em nota.

