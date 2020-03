Flávio Pereira Intervenção do Podemos

14 de março de 2020

O economista Gustavo Castro, novo presidente do Podemos no Estado. (Foto: Divulgação)

A direção nacional do Podemos, partido que tem entre os destaques os senadores Alvaro Dias e Lasier Martins, anunciou uma verdadeira intervenção no comando gaúcho. Sai da presidência o deputado estadual Rodrigo Maroni, que havia sido lançado pelo seu grupo como pré-candidato a prefeito da capital gaúcha, e o economista Gustavo Castro assume o comando em seu lugar. Ele assume reafirmando algumas bandeiras do partido, como o combate intransigente à corrupção e a defesa da prisão em segunda instância.

Relação tumultuada

Rodrigo Maroni mantinha até aqui uma relação tumultuada agressiva com o senador Lasier Martins, presidente do partido na capital.

Maroni sai do Podemos

Deputado estadual, Rodrigo Maroni anunciou sua desfiliação do Podemos. Com isso, o partido perde a bancada na Assembleia Legislativa. A saída do partido precisará ser negociada, sob pena de perda do mandato.

Governo gaúcho de olho no Coronavírus

O governador Eduardo Leite entra na pauta preventiva e anunciou ontem uma série de medidas para reduzi o risco de propagação do vírus Coronavírus no Rio Grande do Sul. Um decreto estadual publicado nesta sexta-feira, com prazo de validade de 30 dias, recomenda a suspensão, durante esse mesmo prazo, de viagens internacionais ou interestaduais e de reuniões de capacitação. Os servidores que tenham regressado de férias há cinco dias ou que venham a regressar durante o período no qual o decreto fique em vigor devem notificar os superiores, antes de retornarem ao trabalho, a respeito do itinerário de viagem.

Demora nos testes

No Rio Grande do Sul, os testes levam 72 horas para apresentar resultados. É o caso, por exemplo, do que ocorre na emergência do Hospital Moinhos de Vento, superlotado desde quinta-feira.

Atividades reduzidas no Legislativo

A Assembleia Legislativa suspendeu atividades públicas agendadas para o Teatro Dante Barone neste final e semana. Na próxima semana, as comissões parlamentares e sessões plenárias continuarão ocorrendo normalmente, porém apenas com a presença de deputados e servidores.

Contenção do vírus

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade, faz uma avaliação positiva destas medidas de restrição a movimentação de público. Trindade afirmou que as três próximas semanas serão cruciais para a contenção.

Recado para a estiagem

A meteorologia trouxe uma boa notícia para o agronegócio, afetado por uma severa estiagem. No domingo, a propagação de uma frente fria muda a condição da atmosfera e são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões. De forma geral, são chuvas de baixo volume, porém não se descarta a ocorrência de temporais isolados.

