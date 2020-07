Tecnologia iphone 12: imagem real da tela de 5,4 polegadas é vazada

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Tela de 5,4 polegadas do iPhone 12. (Foto: HD Blog)

Vazamentos a respeito de produtos Apple são uma rotina no mercado tecnológico, até porque um grande hype se cria toda vez que um evento de lançamento está próximo de acontecer. Prova disso está no fato da linha iPhone 12 já ter tido diversos possíveis detalhes compartilhados com o público de maneira não-oficial ao longo dos últimos sete meses.

Porém, no mês passado, um rumor a respeito da possibilidade da gigante de Cupertino realizar a comercialização do iPhone 12 com tela de 5,4 polegadas, algo que, a início, deixou muitos com o pé atrás, já que o iPhone 11 possui um display de 6,1 polegadas, algo dentro da média esperada para a categoria em que ele se enquadra.

Essa medição deixaria o produto ainda menor do que o iPhone SE, mas pode não fazer tanta diferença no uso pelo fato de ter um aproveitamento da parte frontal, mesmo contando com um notch grande no topo, algo que pode estar perto de ser aposentado nos modelos da Apple.

Recentemente um perfil na rede social chinesa Weibo compartilhou duas imagens que podem ser do futuro iPhone 12, confirmando o tamanho a ser aplicado na tela do aparelho. A captura parece ter sido feita da fábrica de algum fornecedor oficial da Apple, mostrando que os rumores anteriores não são tão fora da possibilidade assim.

Tendo em vista essa ratificação em imagem real, tudo leva a crer que a empresa vai lançar 4 opções de iPhone, deixando o display de 6,1 polegadas para o aparelho iPhone 12 Max, que é uma categoria um pouco acima do celular com tela menor.

Comparando iPhones

Na análise do possível iPhone 12, foi comparado o novo protótipo com um modelo do iPhone 11 Pro Max. Assim, foi possível ver as especificidades da nova versão com o último lançamento da Apple. A altura e a largura do modelo eram praticamente idênticas às do iPhone 11 Pro Max — em comparação, o iPhone 12 tem 159 mm por 78 mm, enquanto o outro apresenta 158 mm por 77,8 mm.

Por enquanto, a mudança mais notável está na espessura do dispositivo, que é de 7,1 mm, o que faz o novo modelo ser um milímetro mais fino que o iPhone 11 Pro Max.

Entre outras alterações, está o posicionamento um pouco mais baixo do botão de power, no lado direito do dispositivo, além dos botões de volume, presentes no lado esquerdo.

Segundo o protótipo, a tela de 6,5 polegadas do iPhone 12 é diferente das informações vazadas nos rumores anteriores, que ​​sugerem para os modelos de 2020 telas de 6,7 polegadas, 6,1 polegadas e 5,4 polegadas.

O mais interessante, no entanto, foi um misterioso conector no lado esquerdo desse possível iPhone 12, que se parece com o conector magnético dos modelos mais recentes do iPad Pro.

