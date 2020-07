Tecnologia A Samsung deve anunciar seu novo celular dobrável no dia 5

O preço e ficha técnica do Galaxy Z Fold 2 serão revelados em evento. (Foto: Reprodução)

O Galaxy Z Fold 2 deve ser apresentado ao público no dia 5 de agosto. A segunda geração do dobrável Galaxy Fold chegará juntamente com a linha Galaxy Note 20 no evento Unpacked. O convite divulgado pela Samsung não menciona o nome dos celulares, o que é de praxe para manter o mistério. No entanto, o perfil oficial da fabricante postou um vídeo com a legenda “um novo visual se desdobra” e o símbolo característico da primeira geração do smartphone.

O Unpacked terá transmissão online feita a partir de estúdio na Coreia do Sul. A expectativa é de que a Samsung também anuncie o smartwatch Galaxy Watch 3, o tablet Galaxy Tab S7 e o fone de ouvido Galaxy Buds Live./

O preço e ficha técnica do Galaxy Z Fold 2 serão revelados no evento, mas rumores tentam antecipar algumas das especificações. Maior que a geração anterior, o display interno deve contar com 7,59 polegadas, resolução de 2213 x 1689 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Já tela externa deve ter 6,23 polegadas, com resolução de 2267 x 819 pixels e taxa de atualização de 60 Hz.

Pode-se esperar ainda processador Snapdragon 865, 16 GB de memória RAM, armazenamento interno de 256 GB e suporte à internet 5G. O conjunto fotográfico pode apresentar sensor principal de 108 MP com zoom de até 100x, como no Galaxy S20 Ultra.

Havia expectativa de que o smartphone dobrável se chamasse Galaxy Fold 2, mas rumores indicam que a gigante sul-coreana deve abandonar a nomenclatura. O mais provável é que receba a alcunha de Galaxy Z Fold 2, uma mistura entre o nome Galaxy Fold e Galaxy Z Flip.

Galaxy Note 20

O Galaxy Note 20 deve ser lançado na Coreia do Sul com preço parecido com o do seu antecessor e, consequentemente, mais baixo que o da família S20. Os dois novos modelos serão apresentados no dia 5 de agosto e, de acordo com a agência de notícias coreana Yonhap, começam a ser vendidos no dia 21 do mesmo mês.

A publicação cita fontes da indústria que teriam adiantado os valores do Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra na Coreia do Sul. O modelo mais básico, com tela plana, deve custar 1,119 milhões de won (cerca de R$ 5.170), contra 1,248 milhões de won do Note 10. Já o modelo maior sairia a 1,452 milhões de won (R$ 6.260), contra 1,397 milhões de won pelo Note 10 Plus de 256 GB e 1,496 milhões de won pelo de 512 GB.

Caso o valor se confirme, o Note 20 seria o flagship 5G mais barato da Samsung, já que o S20 saiu no começo do ano por 1,248 milhões de won (R$ 5.380). Ainda segundo as fontes, a Samsung pode baixar o preço na linha Note 20 para se recuperar das vendas fracas da família S20, prejudicadas pela pandemia causada pelo novo coronavírus.

