Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Rede social expande o serviço de videoconferências para se diferenciar de Zoom, Slack, Teams e Meet. (Foto: Divulgação/Facebook)

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (23) que usuários da rede social poderão iniciar transmissões ao vivo a partir de reuniões do Messenger Rooms. A novidade permite transformar uma videoconferência com até 50 participantes em uma live que pode ser acompanhada por muito mais pessoas.

A transmissão pode ser feita tanto em perfis pessoais, páginas de produto ou grupos do Facebook. A live pode ser iniciada pelo organizador da videochamada, que pode usar sua página para convidar espectadores.

O criador da sala tem controle sobre quem pode ver a transmissão, e os demais participantes são avisados antes do início da live, caso não queiram participar. Outra opção para os moderadores das salas no Rooms é poder convidar mais participantes para a conversa, além de poder expulsá-los também.

Uma possibilidade que conseguimos imaginar para a nova ferramenta é realizar mesas redondas e painéis de discussão. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o recurso pode reunir em uma videoconferência alguns participantes, enquanto centenas de outras pessoas acompanham a conversa – um debate esportivo, comentário político ou até mesmo uma convenção como as de quadrinhos.

Segundo o Facebook, o recurso já está disponível em “alguns países”, apesar de não listado em quais. A empresa anunciou que em breve a novidade será oferecida em todas as regiões onde o Messenger Rooms já funciona, tanto nos aplicativos para celular da rede social e Messenger, quanto na versão web e no app de mensagens para computadores.

Impressão digital

O Facebook Messenger (Android | iOS) lançou um novo recurso de segurança para o app: o desbloqueio por biometria. A função é bastante semelhante à existente em outros apps como o Telegram ou o WhatsApp.

Uma vez ativada, os usuários podem definir um período para que seja necessário desbloquear o app novamente utilizando a impressão digital ou o reconhecimento facial. Para aumentar ainda mais a segurança, o app não envia estas informações para os servidores do Facebook.

O recurso foi lançado primeiro para dispositivos iOS e está previsto para chegar nos dispositivos Android nos próximos meses, de acordo com a empresa. Confira abaixo o passo a passo para ativá-lo.

Passo 1: Abra o app do Messenger e clique na sua foto no canto superior esquerdo. Com o menu aberto, clique em “Privacidade”.

Passo 2: Na aba seguinte, clique em “Bloqueio do aplicativo”.

Passo 3: Habilite a função “Exigir Face ID”. Você ainda poderá responder às notificações e atender ligações mesmo que o app esteja bloqueado.

Passo 4: Uma pop-up será exibida. Clique em “OK” para permitir que o app utilize o Face ID.

Passo 5: O Face ID foi ativado no app do Messenger.

Passo 6: Em seguida, você pode ajustar o tempo para que o app seja bloqueado novamente.

Pronto! Agora você pode manter a segurança das suas mensagens do Messenger, utilizando o recurso de bloqueio por biometria.

