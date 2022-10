Tecnologia iPhone 14 Plus chega ao Brasil dia 28

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Uma das principais diferenças entre os modelos está na bateria, que promete ser a de maior duração em um iPhone. Foto: Apple/Divulgação Uma das principais diferenças entre os modelos está na bateria, que promete ser a de maior duração em um iPhone. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

Os iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max foram revelados pela Apple há cerca de um mês, e três deles chegam às lojas brasileiras nesta sexta-feira (7), com o iPhone 14 Plus sem data para começar a ser vendido até então. Mas isso acaba de mudar, e a Apple confirmou que o Brasil está entre os países que receberão o novo modelo no dia 28 de outubro.

Enquanto o novo smartphone de 6,7 polegadas da gigante de Cupertino começa a chegar para os clientes a partir desta sexta em algumas regiões, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, Itália, Alemanha e Índia, o novo aparelho só será vendido por aqui a partir do dia 28, mesma data em que chega a México e Colômbia.

A Apple também confirmou diversos países que receberão o iPhone 14 Plus uma semana antes, no dia 14 de outubro, incluindo Turquia, Arábia Saudita, Malásia e outros 20 países.

Bateria longa

O iPhone 14 Plus é o primeiro “não-Pro” da Apple a contar com tela de 6,7 polegadas. Ele traz o processador Apple A15 Bionic de cinco núcleos de GPU, assim como seu irmão menor. Compartilha com o iPhone 14, também, as características de câmera, com a câmera traseira de 12 MP com estabilização no sensor, câmera ultrawide de 12 MP e frontal também de 12 MP com foco automático.

Uma das principais diferenças entre os modelos está na bateria, que promete ser a de maior duração em um iPhone. Segundo a fabricante, ele aguenta reprodução contínua de vídeos por até 26 horas, e reprodução de áudio pro até 100 horas.

O smartphone será vendido nas cores meia-noite, estelar, azul, vermelho e roxo, com preços a partir de R$ 8.599 na versão com 128 GB, chegando a R$ 11.599 no modelo de 512 GB.

Carregador

O Parlamento Europeu aprovou uma reforma que torna obrigatório o carregador universal para celulares. Com a mudança, a Apple terá que trocar o carregador de seus iPhones e de outros dispositivos em países da União Europeia a partir de setembro de 2024.

As novas regras tornarão os conectores USB-C usados por dispositivos baseados em Android o padrão em todo o bloco de 27 países.

A reforma, que foi aprovada por uma esmagadora maioria no parlamento, foi a primeira desse tipo em todo o mundo. Por ter um mercado consumidor grande, a decisão na UE pode incentivar mudanças em outros países.

A mudança também será aplicada a laptops a partir de 2026, dando aos fabricantes mais tempo para se adaptar, embora muitos já usem USB-C.

