Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Recurso batizado de Câmera de Continuidade usa os sensores traseiros do iPhone e é uma das novidades do iOS 16. (Foto: Reprodução)

O iPhone poderá ser usado como uma webcam a partir da atualização para o iOS 16, previsto para setembro. Usuários de computadores com MacOS e a próxima versão do sistema terão acesso ao recurso que tem o objetivo de aumentar a qualidade de chamadas de vídeo. A função denominada como Câmera de Continuidade usa o conjunto fotográfico traseiro do celular. A companhia prevê ainda o uso de acessórios para acoplar o iPhone ao corpo do MacBook.

A função – que foi apresentada esta semana na WWDC 2022 – não é inédita no mercado, pois era possível utilizá-la por meio de aplicativos de terceiros. Apesar disso, a solução oficial da Apple traz recursos exclusivos, como a capacidade de seguir os movimentos e centralizar o usuário no vídeo por meio de reconhecimento facial. A novidade só estará disponível em iPhones mais novos.

Como funcionará o recurso?

A Câmera de Continuidade dependerá do MacOS Ventura e do iOS 16, as próximas versões dos sistemas para computador e celular. Não será necessário nenhum cabo para funcionar. De acordo com a Apple, basta aproximar o iPhone do Mac para que o recurso entre em ação automaticamente com programas como FaceTime, Zoom e Microsoft Teams.

O iOS 16 estará disponível para o iPhone 8 e modelos posteriores. Deste modo, não será possível instalá-lo no iPhone 7, no iPhone 7 Plus e no iPhone SE original.

A Câmera de Continuidade poderá acompanhar e centralizar o usuário no quadro do vídeo graças à função batizada de Central Stage. Ela dependerá de iPhone 11 ou posterior. Será possível usar o efeito de Modo Retrato, que desfoca o fundo do ambiente.

A Apple trabalha com a fabricante de acessórios Belkin na criação de produtos que facilitem a acoplação do iPhone no Mac. Um deles foi mostrado na WWDC 2022.

Já é possível transformar o iPhone em webcam

O grande diferencial da função apresentada pela Apple é a integração automática entre iPhone e Mac. Esse tipo de recurso já é possível há muito tempo nos celulares da Apple por meio de aplicativos disponíveis na App Store. Também existem ferramentas similares nos universos do Windows e do Android.

Donos de iPhones que não receberão a atualização para o novíssimo iOS 16 precisarão recorrer a outros apps caso queiram usar o smartphone como webcam. As funções mais sofisticadas só estarão disponíveis nos modelos mais recentes.

Quando a novidade estará disponível?

A Apple revelou que a Câmera de Continuidade chegará junto com o iOS 16 e o MacOS Ventura. A previsão é de que as novas versões dos sistemas para iPhone e Macs cheguem aos dispositivos em setembro.

