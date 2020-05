Celebridades Isis Valverde faz dancinha cheia de gingado com a barriga de fora

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Isis Valverde é mais uma famosa que aderiu e tem se divertido em fazer vídeos no aplicativo TikTok. Neste domingo (17), a atriz publicou um registro em que aparece de top e calça, com a barriga de fora, fazendo uma dancinha cheia de gingado.

A canção escolhida por Isis foi Buttons, do grupo The Pussycat Dolls. Em outro vídeo, em que Isis também aparece com o abdômen à mostra, ela está dançando a música Vibe, de Cookiee Kawaii, que também virou febre nos usuários do TikTok.

