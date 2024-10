Geral Israel, Irã e Hezbollah: entenda o mapa do conflito no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A troca de ataques no Oriente Médio entre Irã, Hezbollah e Israel levantou preocupações da comunidade internacional. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A troca de ataques no Oriente Médio entre Irã, Hezbollah e Israel levantou preocupações da comunidade internacional. Nessa terça-feira (1º), o Irã entrou ativamente no conflito atacando o país de Benjamin Netanyahu.

Irã e Israel são os principais rivais no Oriente Médio, e a tensão entre os dois países aumentou após o início da guerra na Faixa de Gaza – o Hamas, assim como o Hezbollah, é financiado pelo regime iraniano.

Esta não foi a primeira ofensiva do Irã contra Israel. Em abril, forças iranianas lançaram 300 drones e mísseis contra o território israelenses em retaliação a um bombardeio ao Consulado do Irã em Damasco, na Síria, que causou a morte de um comandante do Exército iraniano.

O Hezbollah é um grupo extremista com influência política no Líbano. O grupo surgiu na década de 1980, quando Israel invadiu o país.

Desde então, Israel e Hezbollah têm um histórico de desavenças e ataques. A situação piorou após o grupo terrorista Hamas invadir o território israelense em outubro de 2023, iniciando a guerra na Faixa de Gaza.

O Hezbollah, que é aliado do Hamas, lançou ataques contra Israel em uma demonstração de apoio ao grupo terrorista. Diante disso, os militares israelenses passaram a bombardear estruturas do Hezbollah no Líbano.

A escalada de tensões levou a uma virada no conflito, com bombardeios mais pesados no Líbano. Em 23 de setembro, o país viveu o dia mais sangrento desde a guerra entre Israel e Hezbollah em 2006.

Diante do risco de uma guerra total, as tensões na região tornaram-se no tema central da Assembleia Geral da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo não pode deixar que o Líbano se torne uma nova Gaza.

Explosões

Israel voltou a bombardear o Líbano horas após ser alvo de um ataque de mísseis iraniano. Explosões foram reportadas em Beirute na madrugada desta quarta-feira (2), pelo horário local — noite dessa terça-feira (1º) no Brasil.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, os bombardeios miram alvos do Hezbollah em Beirute. A agência de notícias Reuters disse que explosões foram ouvidas em uma área suburbana que fica no sul da capital libanesa.

Até noite dessa terça não havia informações sobre feridos ou estragos em Beirute. O Hezbollah também não havia se pronunciado.

Nesta terça-feira, Israel foi alvo de um ataque do Irã. Cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados contra o território israelense. A maior parte dos artefatos foi abatida. O governo de Israel disse que ação iraniana “falhou” e prometeu contra-atacar.

Entre os motivos que levaram o Irã a atacar Israel está a morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ele foi morto em um bombardeio israelense contra Beirute no dia 27 de setembro. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/israel-ira-e-hezbollah-entenda-o-mapa-do-conflito-no-oriente-medio/

Israel, Irã e Hezbollah: entenda o mapa do conflito no Oriente Médio

2024-10-01