Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Político morreu neste domingo, aos 90 anos Foto: Reprodução/Twitter Político morreu neste domingo, aos 90 anos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste domingo (14) na qual lamenta a morte do ex-presidente da Argentina Carlos Menem, a quem denominou um “estadista com papel marcante no avanço das relações com o Brasil”.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do falecimento”, trouxe o Palácio do Itamaraty por meio de seu Departamento de Comunicação Social. “O governo brasileiro transmite ao governo e ao povo da Argentina e aos familiares do ex-presidente Menem as suas profundas condolências”, continuou o comunicado.

O ministério lembrou que Menem foi presidente por uma década, de 1989 a 1999, e o signatário argentino, em 1991, do Tratado de Assunção, que formou o bloco comercial Mercosul.

A nota acrescenta que, no mesmo ano, seu governo firmou o Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, que estabeleceu a ABACC (Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares).

Além das relações com o Brasil, o Itamaraty enalteceu a gestão de Menem em relação à integração regional, com base no conceito “de integração aberta e na projeção internacional de nossos países”.

O ex-presidente argentino, de 90 anos, estava internado em uma clínica em Buenos Aires desde 15 dezembro para acompanhamento médico, e exercia o cargo de senador desde 2005.

Ele foi internado no ano passado para fazer um exame de próstata mas, na ocasião, foi detectado uma infecção urinária que acabou por complicar o seu quadro de problemas cardíacos. Mais tarde, ele entrou em coma induzido por uma “descompensação renal”.

