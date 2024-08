Tecnologia Já viu como a nova funcionalidade do Google funciona? Entenda

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Na semana passada, o Google anunciou a expansão da funcionalidade para mais seis países, incluindo o Brasil. Foto: Reprodução Na semana passada, o Google anunciou a expansão da funcionalidade para mais seis países, incluindo o Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Lançada inicialmente nos Estados Unidos, a funcionalidade chamada AI Overviews tem causado grande impacto entre produtores de conteúdo e a mídia tradicional. A nova ferramenta, segundo a definição do Google, utiliza inteligência artificial generativa para auxiliar os usuários a encontrar informações de maneira rápida e eficiente, apresentando um resumo logo na primeira página de busca.

Na semana passada, o Google anunciou a expansão da funcionalidade para mais seis países, incluindo o Brasil. A ferramenta, denominada em português como “Visões Gerais Criadas por IA”, promete revolucionar a maneira como os brasileiros realizam suas pesquisas online.

Como funciona

A funcionalidade AI Overviews foi projetada para oferecer um resumo ponto a ponto sobre termos ou expressões pesquisadas, com links para fontes confiáveis. Isso significa que ao realizar uma busca, os usuários verão logo na primeira página um resumo detalhado, facilitando o acesso à informação.

De acordo com Bruno Possas, vice-presidente global de engenharia da Busca no Google, “o lançamento será gradual nas próximas semanas e está baseado nos nossos sistemas de qualidade e segurança existentes. Estamos introduzindo novas funcionalidades, como links diretos no texto gerado pela IA e reposicionamento de links para maior visibilidade.”

Quais as novidades?

Além dos resumos gerados por IA, o Google implementará ícones de sites em dispositivos móveis e uma apresentação de links no lado direito do desktop. Essa atualização global começa hoje em todos os países onde a experiência foi lançada, incluindo usuários do Search Labs em mais de 120 países e territórios.

– Ícones de sites: Facilitam a identificação de fontes confiáveis.

– Links diretos no texto: Ajudam os usuários a acessar informações detalhadas rapidamente.

– Reposicionamento de links: Melhora a visibilidade das fontes.

Em seu blog, Hema Budaraju, diretora sênior de produto da Busca, afirmou que essas atualizações “abrem mais possibilidades de conferir sites relevantes enquanto o usuário pesquisa.”

Impacto

Uma das principais preocupações dos produtores de conteúdo é o uso de material protegido por direitos autorais. No entanto, Bruno Possas garantiu que “usamos apenas conteúdo publicamente disponível e oferecemos controles para que os provedores de conteúdo possam optar por não participar.”

Essa medida é importante para manter a integridade dos conteúdos protegidos e oferecer maior segurança aos criadores de conteúdo.

