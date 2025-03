Política Jantar com representantes dos Três Poderes sinaliza blindagem de Alexandre de Moraes antes do julgamento da tentativa de golpe

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Oito dos 11 integrantes do STF, quase metade do STJ, Alckmin, presidentes da Câmara e do Senado estavam entre convidados. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Amigo pessoal do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes organizou um jantar para homenagear a passagem do senador pela presidência da Casa. O evento, que, segundo os convidados, estava agendado há cerca de 40 dias, foi revelado inicialmente pela coluna Radar, da Veja, e mais detalhes sobre o encontro foram avançados pelo blog da jornalista Daniela Lima, no Portal G1.

Embora jantares desse tipo sejam comuns em Brasília e representem uma oportunidade de estreitar relações políticas, o evento ganhou destaque, pois aconteceu às vésperas de uma decisão importante do STF sobre a denúncia contra os acusados pela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Este caso envolve a tentativa de Jair Bolsonaro (PL) se manter no poder, mesmo após sua derrota nas urnas, o que se tornou um dos maiores desafios à democracia brasileira nos últimos tempos. Por essa razão, o jantar não foi apenas uma reunião social, mas também um termômetro político para o momento conturbado vivido pelo país.

Entre os convidados estavam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), de quem Moraes foi secretário de Segurança em São Paulo, membros da Procuradoria Geral da República (PGR), da Polícia Federal (PF), os presidentes da Câmara e do Senado, e quase metade dos integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O encontro também contou com a presença de oito dos 11 ministros do STF, incluindo o próprio anfitrião, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Flávio Dino, Nunes Marques e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso. Todos os membros do STF foram convidados, refletindo a importância do evento dentro do contexto político e judicial.

Além de nomes de destaque do Judiciário, também compareceram figuras de peso do Legislativo, como Davi Alcolumbre (União-AP), atual presidente do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. A presença desses políticos, juntamente com o prestígio acumulado por Rodrigo Pacheco ao longo de seus oito anos à frente do Senado, ilustra a força das relações políticas e a importância do evento no cenário atual. (Portal G1)

2025-03-19