Porto Alegre Jornada Feminina reúne empresárias, personalidades e imprensa em passeio de barco em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2022

Passeio pelas águas do Guaíba foi realizado em meio ao belo pôr do sol da Capital gaúcha Foto: NPC Fotografias/Divulgação (Foto: NPC Fotografias/Divulgação) Foto: NPC Fotografias/Divulgação

A SM Assessoria realizou, na última quinta-feira (15), a Celebração Especial da Jornada Feminina com um passeio pelas águas do Guaíba, em meio ao belo pôr do sol da Capital gaúcha, no Barco Porto Alegre 10.

Segundo a idealizadora do projeto, jornalista Simone Martins, “foi um encerramento do ano diferenciado, com as mulheres brilhantes que inspiram, empresárias, empreendedoras, personalidades gaúchas, colegas da imprensa e grandes parceiros”.

“Esse maravilhoso encontro foi para renovarmos a nossa inspiração e reforçar a parceria para um 2023 repleto de ideias e união”, destacou Simone.

