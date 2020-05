Celebridades Larissa Manoela muda o visual: “Quarentena bateu aqui”

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Em um clique em seu Instagram, a atriz apareceu com as madeixas mais ruivas e de franja Foto: Reprodução/Instagram Em um clique em seu Instagram, a atriz apareceu com as madeixas mais ruivas e de franja. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (11), Larissa Manoela aproveitou esse período de quarentena em casa por conta da pandemia do novo coronavírus para mudar o visual. Em um clique em seu Instagram, a atriz apareceu com as madeixas mais ruivas e de franja.

“Ok, agora a quarentena bateu forte, bom dia”, escreveu ela na legenda de um vídeo. O novo look fez sucesso na web. Larissa recebeu elogios como “Linda”, “Maravilhosa”, “Está ainda mais perfeita”, entre outros.

