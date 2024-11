Rio Grande do Sul Leonardo Lamachia é reeleito presidente da OAB gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dirigente recebeu 77% dos votos da categoria para comandar a entidade até 2027. (Foto: Arquuivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em eleição on-line realizada nessa sexta-feira (22) em todo o Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia foi reeleito para a presidência da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) no triênio 2025–2027. A chapa recebeu 38.070 votos (77%) da categoria, contra 11.439 para o candidato Paulo Peretti Torelly, ex-procurador do Estado.

A cúpula escolhida é integrada, ainda, pela vice Claridê Chitolina, mais a secretária-geral Ana Lúcia Kaercher Piccoli, a secretária-geral adjunta Regina Pereira Soares e o tesoureiro Jorge Luiz Dias Fara. Para o Conselho Federal foram eleitos Greice Fonseca Stocker, Mariana Melara Reis, Pedro Zanette Alfonsin, Rafael Braude Canterji, Renato da Costa Figueira e Rosângela Maria Herzer.

Também foram escolhidos os conselheiros seccionais, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (Caars) e representantes das 107 subseções da entidade em território gaúcho.

Trajetória

Nascido em Porto Alegre, Leonardo Lamachia tem 49 anos. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1999 e sócio do escritório Lamachia Advogados Associados, onde atua no segmento empresarial. Em paralelo, desempenha função de catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale (ABF).

Antes de sua primeira eleição para a OAB-RS (2021), foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) ao londo de três gestões consecutivas desde 2013. Também comandou o Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/leonardo-lamachia-e-reeleito-presidente-da-oab-gaucha/

Leonardo Lamachia é reeleito presidente da OAB gaúcha

2024-11-22