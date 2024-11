Mundo Líbano envia tropas para apoiar cessar-fogo com Israel; civis lotam estradas

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Exército do Líbano pediu que moradores das regiões fronteiriças esperassem saída das forças israelenses antes de retornarem. (Foto: Reprodução de vídeo)

O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, mediado pelos Estados Unidos e pela França, pôs fim ao confronto mais mortal entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irã em anos, mas Israel ainda está lutando contra o grupo militante palestino Hamas, na Faixa de Gaza.

O exército do Líbano, encarregado de garantir a durabilidade do cessar-fogo, disse que estava se preparando para se deslocar para o sul do país, uma região que Israel bombardeou fortemente em sua batalha contra o Hezbollah, juntamente com cidades e vilas do leste e o reduto do grupo armado nos subúrbios ao sul de Beirute.

Os militares pediram que os moradores de regiões fronteiriças adiassem o retorno para casa até que o exército israelense se retirasse. As tropas israelenses avançaram cerca de 6 km para o Líbano em uma série de incursões terrestres lançadas em setembro.

“À medida que o cessar-fogo entra em vigor, o exército está tomando as medidas necessárias para concluir sua implantação no sul, conforme determinado pelo governo libanês”, disseram as forças libanesas no X.

Carros e vans empilhados com colchões, malas e até móveis fluíam pela cidade portuária de Tiro, no sul, fortemente bombardeada, em direção ao sul. Os combates aumentaram drasticamente nos últimos dois meses, forçando milhares de libaneses a deixarem suas casas.

Israel disse que identificou agentes do Hezbollah retornando para áreas próximas à fronteira e abriu fogo para impedi-los de se aproximarem. Não houve sinais imediatos de que o caso prejudicaria o cessar-fogo.

O acordo, que promete pôr fim a um conflito na fronteira entre Israel e Líbano que matou milhares de pessoas desde que foi desencadeado pela guerra de Gaza no ano passado, é uma grande conquista para os EUA nos últimos dias do governo do presidente Joe Biden.

Os esforços diplomáticos agora se voltarão para a devastada Gaza, onde Israel prometeu destruir o Hamas, que liderou os ataques de 7 de outubro de 2023 às comunidades israelenses.

Israel disse que seu objetivo militar no Líbano era garantir o retorno seguro de cerca de 60 mil israelenses que fugiram de suas comunidades ao longo da fronteira norte quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra eles em apoio ao Hamas em Gaza.

No Líbano, alguns carros exibiam bandeiras nacionais, outros buzinavam e uma mulher podia ser vista fazendo o sinal da vitória com os dedos enquanto as pessoas começavam a retornar para suas casas das quais haviam fugido.

Muitas das aldeias para onde as pessoas provavelmente retornam foram destruídas.

Hussam Arrout, pai de quatro filhos, disse que estava ansioso para voltar para casa.

“Os israelenses não se retiraram completamente, eles ainda estão no limite. Decidimos esperar até que o exército anuncie que podemos entrar. Então ligaremos os carros imediatamente e iremos para a vila”, disse ele.

60 dias

Israel retirará gradualmente suas forças ao longo de 60 dias, enquanto o exército do Líbano assume o controle do território próximo à fronteira para garantir que o Hezbollah não reconstrua sua infraestrutura após uma guerra custosa, disse Biden.

Ele disse que seu governo também estava pressionando por um cessar-fogo ilusório em Gaza.

Sami Abu Zuhri, autoridade do Hamas, disse à Reuters que o grupo “aprecia” o direito do Líbano de chegar a um acordo que proteja seu povo e espera um acordo para encerrar a guerra de Gaza.

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse que os EUA iniciariam sua nova investida por uma trégua em Gaza na quarta-feira (27).

Mas sem um acordo semelhante em Gaza, muitos moradores disseram que se sentiram abandonados.

“Esperamos que todos os países árabes e ocidentais, e todas as pessoas com corações e consciências misericordiosas… implementem uma trégua aqui porque estamos cansados”, disse o deslocado de Gaza Malak Abu Laila.

Egito e Catar, que junto com os Estados Unidos tentaram sem sucesso mediar um cessar-fogo em Gaza, saudaram a trégua no Líbano. O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse na quarta-feira que esperava que isso levasse a um acordo semelhante para acabar com a guerra de Gaza.

O Irã, que apoia o Hezbollah e o Hamas, bem como os rebeldes Houthis que atacaram Israel a partir do Iêmen, disse que também acolheu o cessar-fogo. As informações são da CNN Brasil.

