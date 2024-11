Mundo Burger King em Portugal paga R$ 24 mil de indenização após diretor ofender brasileiros

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

A decisão judicial especifica que o brasileiro ouviu o diretor dizer ao cliente que ele seria transferido da franquia. (Foto: Reprodução)

Uma sequência de ofensas pessoais e também direcionadas aos brasileiros levou um funcionário de uma franquia do Burger King em Portugal a se demitir. O funcionário brasileiro de uma filial no Algarve ouviu o diretor dizer que “brasileiros deveriam mesmo era ir levar no c*”. E foi apelidado por ele de “burro e incompetente”.

Gerente de um dos turnos, o brasileiro foi à Justiça, que determinou no último mês o pagamento pelo Burger King de indenização de 4 mil euros (R$ 24 mil), segundo o “Jornal de Notícias”. decisão que favorece o brasileiro, contratado em 2022, foi tomada pelo Tribunal de Évora.

Em 2023, os problemas começaram. Um português exigiu ser passado à frente no atendimento e ofendeu um outro funcionário brasileiro, que foi defendido pelo gerente. O diretor seria amigo do cliente e exigiu do brasileiro um pedido de desculpas e que o dinheiro fosse devolvido após o incidente.

A decisão judicial especifica que o brasileiro ouviu o diretor dizer ao cliente que ele seria transferido da franquia. E afirmou que ele e os demais brasileiros funcionários gostavam de dar uma de “espertos”.

As ofensas seriam proferidas na frente dos demais trabalhadores. Os juízes João Luís Nunes, Paula do Paço e Emília Ramos Costa garantem que o brasileiro teve razão em se sentir humilhado.

“É injustificado e ofensivo à dignidade do autor que o réu tenha exigido que pedisse desculpas, sem que conste que tivesse tido um comportamento incorreto com o cliente”, diz o texto do acordo, que concluiu sobre os apelidos:

“Ainda que se possa considerar que um trabalhador não realiza o trabalho com a qualidade e quantidade que é exigida, haverá outras formas de lhe transmitir insatisfação”.

Os juízes também consideraram “desrespeito que o trabalhador tenha conhecimento de uma decisão (transferência) por conversas do diretor da loja com terceiros”. A empresa disse ao jornal que não comenta casos concretos e que respeita decisões judiciais.

Whopper Costela

Em maio de 2024, a Zamp, controladora do Burger King no Brasil, foi condenada a pagar R$ 200 mil por publicidade enganosa do hambúrguer Whopper Costela. A ação coletiva, movida em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Estudo e defesa das Relações de Consumo, alegava que o BK induzia o consumidor ao erro a respeito da composição do sanduíche. O lanche era feito de paleta suína, não de costela. As informações são do portal de notícias CNN.

