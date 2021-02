Rio Grande do Sul Linhagem de coronavírus presente na Região Norte não é identificada no RS

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

A linhagem B1.1.33 é a mais prevalente no RS, seguida pela B.1.1.28 e P.2 Foto: Reprodução/Visual Science

O número e os tipos de linhagens de coronavírus em circulação no Rio Grande do Sul foram divulgados no Boletim Genômico, publicado pelo CEVS (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) nesta semana. Foram identificadas 12 linhagens de coronavírus e sete sub-linhagens.

A linhagem B1.1.33 é a mais prevalente, seguida pela B.1.1.28 e P.2. A linhagem P.1, que atinge os Estados do Norte do Brasil, não aparece nos estudos feitos em amostras de exames da população gaúcha.

O documento apresenta os resultados do sequenciamento genético de 220 genomas do coronavírus. As mutações de vírus são frequentes e não representam necessariamente uma alteração na ação do vírus. O objetivo é identificar os tipos em circulação para monitoramento e controle da transmissão, vacinação e tratamento. As mutações podem, por exemplo, alterar as características do vírus e impactar no quadro clínico e na resistência às vacinas.

Todos os pacientes do Norte tratados em hospitais gaúchos estão sendo testados. Os profissionais da saúde que têm ou tiveram contato com os pacientes também estão sendo monitorados. Com relação às 12 linhagens identificadas no Estado, não há estudos mostrando se as respectivas características de transmissibilidade ou gravidade são iguais ou diferentes entre si.

Para a elaboração do Boletim Genômico, foram utilizadas informações de amostras coletadas entre 9 de março de 2020 e 7 de janeiro de 2021 em exames RTP-CR de moradores de 53 municípios gaúchos (19 exames não apresentaram registro de local de residência). A maioria dos exames foi realizada pelo Laboratório Central do Estado e pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale. Os dados foram enviados à Rede Genômica da Fiocruz e ao Laboratório Nacional de Computação Científica.

