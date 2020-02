Celebridades Luana Piovani explica por que o namorado não viaja para visitá-la: “Ele é ocupado e estou com a vida ganha”

Luana Piovani respondeu a uma seguidora que questionou por que é sempre ela quem viaja para visitar o namorado, o israelense Ofek Malka, que mora em Israel. “Ele é muito ocupado, flor, e eu estou quaaaaase com a vida ganha”, explicou a apresentadora, sempre bem-humorada. A resposta aconteceu nos comentários da última foto postada por ela no Instagram.

Luana, de 43 anos, está namorando Ofek, de 23, desde o meio do ano passado, quando assumiu a relação com o atleta por meio de um post nas redes sociais. Ela estava solteira desde o fim do casamento com Pedro Scooby, no começo de 2019 – juntos, eles são pais de Dom, Bem e Liz.

A apresentadora vive com os filhos em Portugal e se divide com o ex-marido para poder viajar para encontrar Ofek. Luana já mostrou que tem conhecido mais de Israel nas últimas idas ao país – ela tirou fotos em locais históricos e fez tour por marcos da Bíblia por onde Jesus teria passado.

