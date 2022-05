Cláudio Humberto “Lucraço” da Petrobras põe até gigantes no chinelo

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Estranho contato. (Foto: Enio)

O lucro astronômico da estatal Petrobras de R$ 44,5 bilhões só nos três primeiros meses deste ano põe os titãs mundiais do setor do petróleo no chinelo. Esse lucro, que o presidente Bolsonaro chamou de “estupro”, é cerca de 10% do valor de mercado da estatal, enquanto os resultados de gigantes como Shell e BP, que dispararam devido a alta do petróleo no exterior, equivalem a 4,25% e 5,98% das empresas, respectivamente.

A conta

O valor de mercado da Petrobras é US$91,8 bilhões (R$466,3 bilhões), calcula o companiesmarketcap.com. Lucrou US$8,7 bilhões (R$44,5 bi).

Gigante

A Shell lucrou US$9,1 bilhões (R$46,2 bi) só no primeiro trimestre e tem valor de mercado estimado em US$216,58 bilhões (R$1,1 trilhão).

Tamanho parecido

A BP (British Petroleum) vale cerca de US$103,7 bilhões (R$526,7 bi), pouco mais que a Petrobras, lucrou US$6,2 bilhões (R$31,5 bilhões).

Detalhes internos

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), 94% dos custos da Petrobras são em reais, o que não justifica praticar preço internacional.

MDB-RS faz festa para Bolsonaro. Já para Tebet…

Ao menos 15 lideranças do MDB do Rio Grandes do Sul farão festa para receber o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado. Os deputados Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, e Darcisio Perondi, lideram parcela expressiva de emedebistas do Sul que apoiam a reeleição de Bolsonaro e não a candidatura da senadora Simone Tebet, que patina na bancada do Zero Vírgula de pré-candidatos a presidente que namoram a lanterna.

Tá feia a coisa

Tebet afunda em seu isolamento a cada pesquisa. Segundo o Paraná Pesquisas mais recente, ela não passa dos 0,7% nas intenções de voto.

Isolamento

Pesquisas internas indicam que 70% do MDB apoiam Bolsonaro e tipos como Renan Calheiros são lulistas. Sobra pouco para a pré-candidata.

Lealdade gaúcha

Por lealdade ao partido, o deputado Alceu Moreira (RS) apoia Tebet, mas no governo ninguém duvida que seu coração é bolsonarista.

Quem explica?

Especialista aponta que a arma que o segurança de Lula (PT) carregava ostensivamente em Campinas (SP) era uma H&K UMP, submetralhadora das Forças Especiais do Exército brasileiro, capaz de 600 disparos/min.

No mínimo, incomum

Armas automáticas, como a submetralhadora do segurança de Lula, que disparam rajadas de balas, são proibidas para cidadãos comuns, mesmo com o decreto de Bolsonaro barrado pelo Supremo Tribunal Federal.

Fica a dúvida

A ida de Angelo Coronel (PSD-BA) usando a cota parlamentar para a basílica de Aparecida alegando “tratamento médico” lançou dúvidas no tratamento das “dores abdominais” de Davi Alcolumbre (União-AP).

Missão impossível

A Comissão de Minas e Energia da Câmara vai ouvir na quinta (12) a diretora da Aneel Elisa Bastos Silva, que tentará explicar os parâmetros do aumento de 24,88% no Ceará e acima da inflação em oito estados.

Vai que cola

Ex-governador condenado pelo Tribunal de Justiça do DF, José Roberto Arruda tenta usar a mesma estratégia de Lula para se tornar elegível. Acionou o STF dizendo que não foi julgado por quem deveria.

Sem desculpa

A política de preços (e lucros) da Petrobras é diretamente responsável pela inflação, segundo petroleiros, que lembram: “94% da produção de petróleo é nacional” e “mais de 45% dos acionistas são estrangeiros”.

Terceira via

Pré-candidato do PDT, Ciro Gomes tem 7,4% e ocupa a terceira colocação, segundo o Paraná Pesquisa. João Doria (PSDB) tem 3,2%, André Janones (Avante) 2,4%, mas Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não chegam nem a 1%.

Coisa do passado

Na última sexta-feira (6), a média mundial diária de mortes por covid caiu abaixo das 2 mil pela primeira vez, desde o início da pandemia: 1.963. O número não é tão baixo desde 23 de março de 2020.

Pensando bem…

…a ausência de Alckmin no factoide de Lula, neste sábado, foi caso típico de ausência que preenche uma lacuna…

PODER SEM PUDOR

Estranho contato

Era a primeira vez que Leonel Brizola visitava o Congresso após o exílio, quando alguém se aproximou com os braços abertos: “Que honra encontrá-lo, governador!”. “Sinceramente”, respondeu Brizola “não sei se o senhor é quem eu estou pensando, por isso não quero dizer um nome que o ofenda…”. O homem fingiu não ouvir aquilo e disse que São Paulo está às ordens de Brizola. Era Paulo Maluf, que foi embora cabisbaixo, por não ter sido reconhecido. Brizola se virou para Pedro Simon e Paulo Brossard: “Barbaridade, quem é esse cara de pau, tchê?”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

