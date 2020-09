Política Luís Augusto Lara assume presidência do PTB-RS com intenção de ampliar bancada

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Crédito: DIVULGAÇÃO / PTB-RS

Assumindo pela segunda vez consecutiva a presidência do PTB-RS (Partido Trabalhista Brasileiro), o deputado Estadual Luís Augusto Lara esteve nesta segunda-feira (14) na Rede Pampa de Comunicação e adiantou o que pretende reformular no partido em seu novo mandato. A ideia de Lara é fazer uma integração entre os diretórios estaduais e municipais. “A questão virtual entra como uma forte aliada para termos condições de interagir mais com os municípios.”

A pandemia trouxe novos horizontes, conforme o deputado, já que antes tudo era realizado com caravanas que poderiam durar cerca de 3 meses. “Então com essa ferramenta [internet] que todo mundo está aprendendo a usar, acredito que vai nos dar mais condições de interagir melhor e mais rápido”, comentou. Ao assumir o partido, faltando pouco tempo para as eleições 2020, Lara diz que “é como trocar o pneu do carro com ele andando”, mas que o PTB está bem organizado e com candidatos fortes em boa parte do Rio Grande do Sul. “Estamos principalmente na Região Metropolitana, metade Sul, Norte, Noroeste e Litoral.”

A intenção do deputado é levar o PTB para ainda mais regiões. “O partido que está bem ocupa um alto número de espaços executivos e legislativos. Queremos voltar a ampliar essa bancada”, comentou. Anteriormente como vice-presidente do PTB, o mandato lhe deu oportunidade de conhecer as angústias e também os pontos fortes do partido, e que o resultado da próxima eleição vai revelar como o PTB poderá chegar para as eleições estaduais em 2022. “Teremos eleições agora, mas ela vai nos preparar para a próxima.”

