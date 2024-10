Economia Lula defende moeda alternativa ao dólar para transações entre os integrantes do Brics

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que resultou em um ferimento na parte de trás da cabeça. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em discurso por videoconferência na Cúpula do Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nessa quarta-feira (23) que a criação de uma alternativa ao dólar para comércio entre os países do bloco precisa avançar e não pode mais ser adiada. De acordo com o presidente, essa seria uma forma de garantir que a “ordem multipolar” que o Brics deseja também aconteça no sistema financeiro internacional.

“Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativos para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas. Mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional”, disse o presidente.

“Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada”, completou.

A Cúpula do Brics acontece entre os dias 22 e 24 de outubro em Kazan, na Rússia. Lula participa de forma remota dos eventos, depois de precisar cancelar a viagem por recomendação médica em razão de um acidente no sábado (19), quando caiu no Palácio do Alvorada e bateu a cabeça.

A definição de uma moeda alternativa ao dólar e um novo sistema de pagamentos internacionais é uma das principais pautas da Cúpula neste ano. O chamado “Brics Bridge” seria uma plataforma para liquidação e pagamento digital entre os membros do grupo, reduzindo a dependência do sistema Swift de pagamento.

O fortalecimento de instituições financeiras diferentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, controlados principalmente por potências ocidentais assim como o sistema Swift, também é discutido.

Em discurso, Lula elogiou a atuação do banco do Brics, que hoje está sob a presidência de Dilma Rousseff (PT). Segundo Lula, o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer as economias de países emergentes e promover uma “transição justa e soberana”.

“Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NBD financia projetos alinhados a prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade de voto”, defendeu.

O NBD é a única instituição financeira do Brics em funcionamento e é usado para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento entre os países-membros. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/lula-defende-moeda-alternativa-ao-dolar-para-transacoes-entre-os-integrantes-do-brics/

Lula defende moeda alternativa ao dólar para transações entre os integrantes do Brics

2024-10-23