Política Lula recebe o presidente da Câmara dos Deputados fora da agenda para tratar do bloqueio de emendas; ministro do Supremo Flávio Dino bloqueou o pagamento de R$ 4,2 bilhões

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontro durou cerca de uma hora; presidente também recebeu auxiliares. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde dessa quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em um encontro que durou cerca de uma hora. A reunião teve início por volta das 15h30 e aconteceu em um momento de intensas movimentações políticas no Congresso Nacional.

Além de Lira, o encontro contou com a presença do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), que também estavam no Palácio da Alvorada no mesmo horário. No entanto, a pauta da reunião não foi divulgada pelas assessorias de imprensa de Lula e Lira, deixando o teor da conversa em sigilo.

A reunião acontece em um contexto político sensível, dias após uma importante decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Na última segunda-feira (23), o magistrado determinou a suspensão do pagamento de aproximadamente R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão, devido à falta de cumprimento de critérios de transparência na execução desses recursos. A decisão foi tomada na véspera do feriado de Natal e gerou repercussão no meio político, uma vez que as emendas parlamentares têm sido frequentemente alvo de discussões sobre sua destinação e fiscalização.

Em seu despacho, Dino também determinou a instauração de um inquérito pela Polícia Federal (PF), com base em uma denúncia do PSOL, que levantou suspeitas de irregularidades no uso dos recursos de emendas das comissões permanentes do Legislativo. A decisão do ministro, que estabeleceu novas regras de transparência e rastreabilidade para a liberação dessas emendas, foi posteriormente referendada de forma unânime pelo STF, o que reforça a necessidade de maior controle sobre os recursos públicos destinados ao Legislativo.

Além do contexto relacionado à decisão judicial, o encontro entre Lula e Lira foi significativo também no cenário eleitoral da Câmara dos Deputados. Durante a reunião, Lira decidiu adiar uma importante videoconferência que estava marcada para tratar das eleições para a Mesa Diretora da Câmara, programadas para fevereiro do próximo ano. Essa eleição, que definirá a nova liderança da Casa, tem gerado especulações sobre possíveis sucessores de Lira.

O principal nome para a presidência da Câmara é o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), que já recebeu o apoio formal de 17 partidos. Esse apoio demonstra uma articulação crescente para que Motta suceda Lira no cargo, com a confirmação de que o atual presidente da Câmara também tem se empenhado para garantir a eleição de seu sucessor. A composição dos demais cargos da Mesa Diretora, no entanto, ainda está sendo discutida entre as diversas bancadas, o que deve manter as negociações aquecidas nos próximos dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-recebe-o-presidente-da-camara-dos-deputados-fora-da-agenda-para-tratar-de-bloqueio-das-emendas-ministro-do-supremo-flavio-dino-bloqueou-o-pagamento-de-r-42-bilhoes/

Lula recebe o presidente da Câmara dos Deputados fora da agenda para tratar do bloqueio de emendas; ministro do Supremo Flávio Dino bloqueou o pagamento de R$ 4,2 bilhões

2024-12-26