Inter Mano Menezes comanda seu primeiro treino como novo técnico do Inter

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

As primeiras atividades do elenco do Inter sob o comando de Mano Menezes foram realizadas na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

As primeiras atividades do elenco do Inter sob o comando de Mano Menezes foram realizadas na manhã desta quinta-feira (21), no CT Parque Gigante. O feriado foi de muito trabalho e preparação intensa para o confronto com o Fluminense, marcado para sábado (23), às 19h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Mano, o auxiliar técnico Sidnei Lobo também comandou as atividades no CT Parque Gigante. O trabalho começou com exercícios físicos na academia, depois passou para o gramado. Logo na sequência, o treinador realizou um treino técnico de posse de bola em espaço reduzido, seguido por um treinamento tático, projetando o time que entrará em campo no fim de semana.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta sexta-feira (22), encerrado a preparação para o confronto com o Fluminense. À tarde, a delegação colorada viaja para o Rio de Janeiro e ficará longe da capital gaúcha por uma semana. Já que após o duelo no Rio, a equipe vai para a Colômbia para o compromisso pela Sul-Americana.

Alan Patrick

A camisa 10 do Inter já tem novo dono. De volta ao clube, Alan Patrick foi apresentado nesta quinta-feira (21) e falou da honra em vestir o manto colorado. Após longo período atuando na Ucrânia, o meio-campista expressou sua motivação em voltar a dar alegrias para a torcida.

Com contrato assinado até abril de 2025, ele também comentou a parceria de longa data com Taison quando atuaram juntos no Shakhtar. Além disso, analisou sua evolução como jogador, seu estilo de jogo e como pode ajudar a equipe comandada por Mano Menezes dentro de campo.

“Essa camisa tem uma história muito linda, vestida por ídolo que eu admiro e tive o prazer de jogar junto. Para mim, é uma honra. Obviamente, o D’Ale tem uma história lindíssima e é um cara insubstituível. Claro que eu, dentro das minhas características, vou procurar apresentar meu futebol, com meu estilo de jogo. Sempre com o objetivo de fazer o Inter mais forte, fazer o Inter vencer e chegar às conquistas. Estou muito motivado para isso”, afirmou o jogador.

Pedro Henrique

Natural de Santa Cruz do Sul, o atacante Pedro Henrique chegou da Europa com e também foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (21) como jogador colorado. “Primeiramente, para mim, é um enorme prazer, um grande orgulho vestir a camisa do Internacional. Eu sei onde estou chegando, sei da grandeza, sei de tudo o que o clube é”, disse o atleta.

Sobre o momento de sua carreira, o atacante afirmou: “Sempre tive grandes objetivos. Fui para a Europa muito cedo e tive momentos de evolução cruciais (…) Acredito que chego no melhor momento da minha carreira. No melhor momento como atleta e como pessoa. Nada mais justo do que eu chegar aqui e retribuir tudo isso que eu tenho, no futebol e como pessoa, para o Internacional.”

