Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Realizada no turno da manhã, a atividade, quarta consecutiva da semana, deu sequência aos preparativos do Inter para a 33ª rodada do Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta sexta-feira (21), o time de Mano Menezes realizou mais um treinamento no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Realizada no turno da manhã, o treinamento foi o quarto consecutivo da semana. A atividade deu sequência aos preparativos para enfrentar o Coritiba, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, no estádio Couto Pereira.

Foi aberto para a imprensa apenas os trabalhos de aquecimento, no penúltimo treino antes da partida. No ataque, Pedro Henrique e Wanderson são as duas opções para a posição.

Mercado e Mauricio não serão relacionados. O zagueiro se recupera de lesão muscular na panturrilha direita, enquanto o meia apresentou um estiramento no joelho direito. O elenco faz o último treino na manhã deste sábado e viaja para Curitiba à tarde.

O Inter, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, a oito do Palmeiras. Mesmo se perder, o Colorado não perde a posição.

Provável Inter

Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão.

