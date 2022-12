Política Margareth Menezes é cotada para o Ministério da Cultura

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Cantora baiana deve participar do show da posse de Lula, em 1º de janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Margareth Menezes, de 60 anos, é cotada para assumir o Ministério da Cultura novo governo Lula. Janja da Silva, a futura primeira-dama, é uma das principais defensoras do nome da artista baiana para a pasta. Além de Margareth, foram cogitados os nomes dos atores Lázaro Ramos e Marieta Severo e do rapper Emicida.

A cantora, que fundou a Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos, deve participar do show da posse de Lula, ao lado de outros artistas com Paulinho da Viola, pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.

A opção por um artista para comandar a Cultura se assemelha à fórmula usada por Lula no primeiro mandato, quando Lula optou por Gilberto Gil.

Segundo informações da CNN Brasil, o nome da cantora não é consenso entre entidades ligadas ao movimento cultural. Alguns grupos defendem um ministro, ou ministra, com experiência de articulação política. A justificativa leva em consideração as dificuldades enfrentadas nos últimos anos para aprovar medidas de ajuda ao setor cultural, como as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

A preferência de Janja, no entanto, pode pesar na decisão a ser tomada por Lula. Além disso, a pasta da cultura está na lista dos ministérios dos quais os petistas não devem abrir mão nas negociações com outras legendas para a composição do novo governo.

Carreira

Margareth conquistou dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o Grammy Awards e Grammy Latino. A cantora soma 21 turnês mundiais, e é considerada pelo jornal Los Angeles Times, como a “Aretha Franklin brasileira”.

Ainda pequena, Margareth, começou a cantar no coral da igreja local e, após conhecer Silas Henrique inicia sua carreira artísticas, inicialmente como atriz, ganhando em 1985, o prêmio de “melhor intérprete”, em “Banho de Luz”. Posteriormente, começou a se envolver com a música, apresentando-se em bares da cidade, até quando foi ovacionada por um público de 1500 pessoas pessoas, ao lado da Orquestra do maestro Vivaldo da Conceição.

Em 1987, grava o seu primeiro single, lançado como LP, ao lado de Djalma de Oliveira, “Faraó (Divindade do Egito)”, vendendo mais de 100 mil cópias. Após isso, Menezes deu início a sua carreira bem-sucedida, lançando 14 álbuns, sendo que dois desses, Ellegibô e Kindala, alcançaram o topo da Billboard World Albums, enquanto Pra Você e Brasileira Ao Vivo: Uma Homenagem Ao Samba-Reggae, receberam indicações ao Grammy Latino e Grammy Awards, respectivamente. Lançou Naturalmente Acústico em 2010. Ela ainda lidera o movimento “Afropop Brasileiro”, que visa preservar e promover a cultura afro-brasileira, e criou a “Fábrica Cultural”, uma organização não-governamental que ajuda crianças e adolescentes carentes. Todos os anos, a cantora leva sua trio elétrico, um dos mais tradicionais, às ruas de Salvador.

