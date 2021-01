Celebridades Marina Ruy Barbosa posa de cabelão ondulado: “Leoa que existe em mim”

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Atriz estrelou sessão de fotos para a "Lifestyle Mag" Foto: Fernando Tomaz/Lifestyle Mag Atriz estrelou sessão de fotos para a "Lifestyle Mag". (Foto: Fernando Tomaz/ Lifestyle Mag) Foto: Fernando Tomaz/Lifestyle Mag

Marina Ruy Barbosa apareceu arrasadora em seu ensaio mais recente, para a Lifestyle Mag. Com fotos pelas lentes de Fernando Tomaz, ela usou looks como um vestido nude colado e um top nada convencional, mas os cabelos da atriz roubaram a cena.

Com os fios volumosos e ondulados, ela brincou sobre o look para a sessão fotográfica. “Obrigada por mostrar a leoa que existe em mim”, postou Marina, fora das novelas desde o fim da novela das 9 O Sétimo Guardião.

Em dezembro, Marina conversou com os seus seguidores do Instagram e, ao ser questionada se ela se sentia incomodada com notícias sensacionalistas sobre sua vida pessoal, a atriz respondeu que já aprendeu a lidar com isso. Recentemente, circularam rumores de que ela e o marido, Xandinho Negrão, estão enfrentando uma crise no casamento.

“Já me acostumei um pouco. As pessoas têm curiosidade, normal também. Mas já entendi que não preciso ficar incomodada e nem dar satisfação de tudo, tudo, tudo. Porque sempre vão falar alguma coisa. Seja de vida pessoal ou trabalho”, respondeu.

Ao ser questionada se continuava casada, Marina mostrou sua aliança. Ela ainda falou como faz para conciliar trabalho, casamento e outras coisas de sua rotina. “Não é fácil conciliar tudo. Mas cada fase da vida é diferente. Estou trabalhando muito agora, mas daqui a pouco acalma.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades