1 de março de 2020

Baseados em importantes estudos científicos sobre o aumento da capacidade de aprendizagem e criatividade através da Meditação Transcendental, a MIU (Maharishi International University) desenvolveu toda sua metodologia de ensino com essa abordagem holística. A técnica faz parte da grade curricular, inclusive nos cursos de tecnologia, desde a fundação da instituição em 1973, e, desde então, tornou-se referência mundial.

“A Meditação Transcendental melhora o funcionamento do cérebro, além de reduzir o estresse e a ansiedade. A comprovação vem de estudos científicos conduzidos em mais de 250 universidades e instituições de pesquisa, em 33 diferentes países. Todos chegaram a mesma conclusão: o aluno com cérebro mais focado e sem o estresse e a ansiedade comuns da vida acadêmica tem sua performance nos estudos e vida profissional bastante potencializada”, explica Gregory Guthrie, Ph.D, professor e diretor emérito da MIU.

“Todos os nossos alunos e professores praticam a técnica por 20 minutos, duas vezes ao dia. Acreditamos que a melhor formação a oferecer é desenvolver simultaneamente, além das habilidades técnicas, o corpo, a mente, o coração e a consciência”, conta o diretor que estará no Brasil em março visitando sete cidades para conversar com programadores e profissionais de TI.

Elaine Guthrie, diretora do Mestrado em Ciência da Computação da MIU e que também faz parte da delegação que visita o Brasil, fala sobre o estímulo para os alunos superarem suas expectativas. “Transcender, por definição, significa ir além de suas limitações humanas e romper fronteiras. Nossos alunos já são reconhecidos como profissionais que alcançam uma performance acima da média e, por isso, somos procurados por centenas de empresas importantes para uma atuação remunerada deles. É um processo que faz parte da formação de nosso mestrado”.

Os alunos da MIU trabalham em empresas como Microsoft, Apple, Google, Amazon, entre outras diversas, com visto de estudante F-1. “A média de salários anual dos estágios é de US$ 90 mil, além do auxílio financeiro oferecido em forma de empréstimo bancário que pode ser pago apenas durante o estágio com remuneração, o financial aid award, como chamamos”, explica Gregory.

Alunos e profissionais brasileiros atuando nos EUA falam sobre sua experiência na MIU

É grande a procura pelo Mestrado em Ciência da Computação da MIU por estudantes e profissionais de tecnologia do Brasil e, exatamente por isso, os diretores visitam o país pela segunda vez. Atualmente, o programa conta com mais de 1.100 alunos, de 70 países, dentre eles, 20 brasileiros.

“A meditação nos ajuda bastante a manter a concentração nos estudos e na vida, além de lidar com momentos de stress com mais leveza”, conta Daniel Guimarães, 33 anos, de Recife (PE), que cursa o mestrado com sua esposa, Anne Guimarães, 34. Para Thiago Abreu da Silva, 35 anos, de Florianópolis (SC), a técnica também o tornou mais tranquilo frente aos momentos de tensão. “Também me faz sentir mais energético quando estou cansado, após muitas horas de estudo ou trabalho”, completa ele.

Álvaro Prata Vieira Filho, 25 anos, de Campinas (SP), está na fase final das aulas presenciais no campus da MIU e se prepara para dar início à prática com a atuação remunerada em uma grande empresa de tecnologia. “Aqui é o melhor lugar que já estudei em toda minha vida, eu tenho tudo o que preciso para ganhar conhecimento da forma mais fácil e prática. E a meditação é algo que melhorou a forma como enxergo os meus problemas”.

