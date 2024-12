Geral Mega da Virada 2024: não confie sua aposta ao ChatGPT, pois ele pode estar enganando você

A Mega da Virada tem prêmio estimado em mais de R$ 600 milhões.

No filme “De Volta Para o Futuro 2”, o vilão Biff Tannen consegue uma revista com resultados esportivos do futuro e, de volta ao presente, ganha fortuna com apostas para lá de certeiras. Agora, com a inteligência artificial (IA) e a proximidade da Mega da Virada, que tem prêmio estimado em mais de R$ 600 milhões, é de se esperar uma multidão de Biffs e de contas bancárias gordas fruto de previsões do ChatGPT, certo? Errado.

Isso porque modelos de linguagem, como o ChatGPT (OpenAI), o Gemini (Google) ou o Llama (Meta) são regidos por algoritmos que seguem padrões, já os sorteios da Mega-Sena são aleatórios.

Ou seja, quando alguém pede sugestão de números para jogar na Mega-Sena, o modelo consegue repetir os resultados mais sorteados – e ainda há a possibilidade de que exista algum erro na resposta, que pode indicar falsamente alguns números têm saído mais do que outros, segundo Alexandre Chiavegatto Filho, professor livre docente de inteligência artificial na Faculdade de Saúde Pública da USP.

“Algoritmos de IA não são capazes de predizer qual será o número da Mega Sena por se tratar de um sorteio aleatório, em que não existe uma regra de decisão que possa ser aprendida”, diz Chiavegatto.

Então, para os curiosos até vale perguntar ao chatbot quais números ele recomenda jogar na Mega da Virada, mas o resultado será tão aleatório quanto o palpite de uma pessoa desconhecida abordada na rua. Ou seja, utilizar chatbots de IA não oferecem vantagem alguma na hora do jogo. Se você está confiando sua aposta à IA na esperança de ganhar, a tecnologia não vai fazer diferença.

Mas o que acontece se induzirmos a inteligência artificial a fazer uma fezinha? Nesse caso depende da quantidade de contexto disponível. Se no comando houver um histórico de jogos, o ChatGPT vai encontrar padrões – de números mais ou menos sorteados –, e escolherá uma mescla entre eles, porque, em tese, isso faz sentido.

“A máquina é sempre treinada a produzir uma resposta mesmo que não seja verdadeira, mas que tenha coerência gramatical e semântica no contexto da língua em que acontece o diálogo”, diz Anderson Soares, coordenador do primeiro bacharelado em inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG). “Durante o treinamento da IA, ela é penalizada se não produzir uma resposta”.

Também dá para ter uma dose de acaso no ChatGPT. Caso, sem contexto algum, você pedir seis números aleatórios entre 1 e 60, ele vai processar um sorteio e atender o pedido. “Nos bits de dados, a representação dos números não tem relação cronológica ou sequencial”.

Porém, mesmo que a IA seja programada para gerar algoritmos de números aleatórios, isso não aumenta as chances de acerto dos resultados, apenas reproduz de maneira fiel a imprevisibilidade do sorteio.

A confusão, no entanto, pode vir do lado humano, porque é normal pensar de maneira linear, segundo Soares. “Os dados que vêm das pessoas expressam de fato esse padrão, e a máquina assimila”. (Estadão Conteúdo)

