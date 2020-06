Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 26 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Números sorteados foram: 01-11-14-23-29-55. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Números sorteados foram: 01-11-14-23-29-55. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2269 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (10) em São Paulo. Os números sorteados foram 01-11-14-23-29-55. Como ninguém levou o prêmio, que era de quase R$ 6,6 milhões, ele acumulou e será de R$ 26 milhões no próximo sorteio.

Esse salto acontece porque a próxima edição tem como final do número do concurso o “0”, quando a Mega-Sena reserva parte da sua arrecadação e aumenta o prêmio máximo a cada cinco edições, nos concursos com finais “5” e “0”.

No concurso desta quarta 47 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 39.726,16 cada. A quadra teve 3.225 apostas, que levarão prêmios individuais de R$ 827,07.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Feriado de Corpus Christi

Em função do feriado de Corpus Christi, a Caixa informa que não haverá sorteios e apurações nesta quinta-feira (11). Dessa forma, os sorteios dos concursos 5.293 da Quina, 2.090 da Dupla Sena, 1.496 da Timemania e 315 do Dia de Sorte serão realizados na sexta-feira (12). Os resultados estarão disponíveis no site da Caixa logo após as apurações.

