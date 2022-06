Futebol Meio-campista Benítez tem lesão no joelho e vira desfalque no Grêmio para Série B

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Benítez trancou a perna no gramado ao tentar dar um carrinho durante o treino. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Benítez trancou a perna no gramado ao tentar dar um carrinho durante o treino. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O treinamento na manhã deste sábado (4) do Grêmio contou com uma baixa. O meio-campista Martín Benítez teve uma torção no joelho e irá desfalcar a equipe para o jogo contra o Novorizontino, na próxima terça-feira (7), na Arena.

Benítez trancou a perna no gramado ao tentar dar um carrinho durante o treino, que ocorreu no CT Luiz Carvalho. O jogador logo acusou as dores, deixou as atividades mais cedo e foi acompanhado pelos médicos do clube até o vestiário.

Após passar por exames de imagem veio a confirmação de lesão parcial nos ligamentos. Segundo os médicos não haverá necessidade de cirurgia. O período de recuperação está estimado entre quatro e seis semanas, com Benítez desfalcando a equipe em pelo menos cinco partidas do Grêmio na Série B.

Benítez foi titular na última quinta-feira (2) contra o Vasco em São Januário e provavelmente ganharia a esperada sequência na equipe.

O clube gremista mantém a quinta colocação na tabela de classificação da Série B, com 14 pontos.

Brasileirão Sub-20

O Grêmio está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na sexta-feira, o elenco gremista fez a última sessão de treino com foco no jogo deste domingo (5), às 10h, diante do Fluminense no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Gurias Gremistas

As Gurias Gremistas encerraram na manhã deste sábado (4), a preparação para o clássico Grenal, que acontece neste domingo (5), às 11h, no Estádio Antônio Vieira Ramos, Vieirão, em Gravataí (RS). A equipe feminina do Tricolor busca a vitória para subir na tabela da competição e acessar a zona de classificação, um dos objetivos da temporada.

