Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Prefeito Sebastião Melo e secretários participam de reunião que tratou sobre a unificação da fiscalização. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se, na tarde da quinta-feira (28) com as secretarias e órgãos municipais que integram o Escritório de Fiscalização, para discutir a unificação do trabalho. O objetivo é integrar as ações e dar uma resposta mais ágil e segura aos cidadãos, especialmente em um momento de pandemia, no qual a presença dos agentes tem sido fundamental para evitar aglomerações e fazer cumprir os protocolos sanitários de funcionamento de atividades.

“A fiscalização é crucial, e precisamos construir, com muito diálogo, um caminho para termos uma estrutura com um fluxo mais eficiente”, afirma o prefeito. Melo destaca ainda que o governo não é truculento e que é preciso equilíbrio nas ações, devendo-se apostar na prevenção.

O desafio de integrar os agentes, que hoje estão distribuídos em diversas secretarias e com funções em áreas específicas, será da Secretaria Municipal de Segurança, comandada pelo coronel Mario Ikeda. A ideia é que, com uma operação unificada, cada agente de fiscalização possa atuar em todas as áreas, de modo que se reduzam burocracias e se alcance melhores resultados.

Hoje, o Escritório de Fiscalização conta com cerca de 400 agentes, distribuídos na Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Procon Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Guarda Municipal e Secretaria de Obras e Infraestrutura.

