Mundial Messi se irrita com atacante holandês após fim de jogo: “O que foi, bobo?”

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Atacante argentino teria sido provocado por atleta adversário. (Foto: Reprodução/Youtube)

O atacante argentino Lionel Messi se irritou com os olhares do atacante holandês Weghorst durante entrevista no gramado, após a vitória da Argentina nos pênaltis (4 a 3, após ceder empate em 2 a 2 na partida), pelas semifinais da Copa do Mundo no Catar. “Que mirá, bobo?” (O que está olhando, bobo?”), reagiu. Surpreso com a situação, o repórter pediu que o craque ficasse “tranquilo”.

Messi também criticou a postura dos oponentes: “O número 19 deles [Weghorst] entrou para provocar e o treinador deles foi desrespeitoso conosco”.

Após o pequeno incidente nas quartas de final do torneio, Weghorst – autor dos dois gols de seu time – tratou de se manifestar. Em vídeo que também repercutiu nas redes sociais, ele aparece em no corredor de acesso aos vestiários, explicando a integrantes da delegação argentina a sua versão:

“Eu me aproximei de Messi apenas para cumprimentá-lo. Era isso, eu queria somente apertar sua mão. Costumava ser assim, mas o desfecho não foi o esperado”.

Virou meme

Na Argentina, o pessoal não perdeu tempo: a frase de Messi já virou meme e até estampa de canecas, bonés, camisetas e outros produtos, junto com a cara do jogador no momento da entrevista. Os preços variam de R$ 40 e R$ 300 em lojas e sites.

Provocação

Após a classificação, Messi também provocou o treinador da equipe europeia, Louis Van Gaal, que antes da partida havia afirmado que o camisa 10 da Argentina “não faz a diferença” quando não está com a posse de bola. “Van Gaal vende a ideia de que promove um bom futebol e hoje acabou recorrendo a grandões, com cruzamentos”, ironizou.

Recorde

A partida, aliás, havia sido marcada por uma série desentendimentos entre jogadores das duas equipes e, não por acaso, o juiz espanhol Mateu Lahoz teve muito trabalho, com direito a recorde de cartões na história das Copas do Mundo: 48.

O número superou Portugal 1 x 0 Holanda, pelas oitavas de final de 2006. Naquela ocasião, o árbitro distribuiu 16 cartões (12 amarelos e quatro vermelhos.

França vem aí

Com a classificação, a Argentina encara a Croácia, na próxima terça-feira, pela semifinal da Copa do Mundo. Em 2018, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, mas os europeus conquistaram uma grande vitória por 3 a 0 sobre os sul-americanos.

