Segundo a pasta, devem ser recrutados médicos formados no Brasil e no exterior. A atuação desses profissionais seria de maneira permanente, inclusive no território Yanomami, onde quase 100 crianças morreram no ano passado por problemas de saúde, conforme o Ministério dos Povos Indígenas.

“Tínhamos um edital só para brasileiros. Só em seguida que faríamos um edital para brasileiros formados no exterior e, depois, para estrangeiros. Frente à necessidade de levarmos assistência à população dos distritos indígenas, especialmente aos Yanomami, queremos fazer um edital em que todos se inscrevam de uma única vez”, explicou o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes.