Brasil Ministério das Comunicações destaca o avanço da implementação da internet 5G no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

"O leilão do 5G no País deve ser concluído até o fim do primeiro semestre", afirmou a pasta Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Recriado em junho de 2020, o Ministério das Comunicações publicou um balanço das ações realizadas ao longo do ano em áreas como o 5G, o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), a ampliação da rede de internet, as medidas de digitalização do governo e os avanços da TV Digital.

“A recriação da pasta ocorreu meses depois de um passo importante para a implementação do 5G no País: a publicação, em janeiro, de regras para o leilão da tecnologia”, destacou o ministério.

De acordo com a pasta, a medida vai garantir a cobertura de rede em cidades, vilas, áreas rurais e urbanas isoladas com população superior a 600 habitantes, além de rodovias federais e da instalação de infraestrutura, especialmente de fibra ótica, em municípios hoje não atendidos. Essas serão algumas das contrapartidas que as empresas vencedoras do leilão terão de cumprir.

“Para 2021, é esperada a maior revolução tecnológica em telecomunicações da década. O leilão do 5G no País deve ser concluído até o fim do primeiro semestre, dando início a uma nova era de conexão em altíssima velocidade, com aplicações em diversas áreas, como transportes, telemedicina, agricultura e educação, e uma infinidade de outras aplicações ainda por serem descobertas”, afirmou o ministério.

Wi-Fi Brasil

Em 2020, o Ministério das Comunicações atingiu a marca de 12,7 mil pontos de internet instalados pelo programa Wi-Fi Brasil. Mais de 80% desses equipamentos encontram-se nas regiões Norte e Nordeste e mais de 9,5 mil estão situados em escolas, beneficiando 2,6 milhões de estudantes.

O programa também atende postos de saúde, unidades de segurança pública, aldeias indígenas, quilombos, assentamentos rurais e outros equipamentos públicos localizados em locais remotos, onde não chega internet por fibra ótica nem por sinal de rede móvel de dados.

Além dos pontos disponibilizados pelo satélite, uma parceria entre os ministérios das Comunicações e da Saúde e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa levou internet a 1,25 mil unidades de saúde da família. A ideia é expandir a rede para 16 mil novas unidades.

