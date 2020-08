Ministra da Informação do Líbano renuncia ao cargo em meio à crise com explosão em Beirute

Manal Abdel Samad foi a primeira baixa no governo do país desde a tragédia. (Foto: Reprodução)

Manal Abdel Samad foi a primeira baixa no governo do país desde a tragédia

A ministra da Informação do Líbano, Manal Abdel Samad, anunciou sua renúncia neste domingo (09) em meio à crise causada pela explosão que devastou Beirute na terça-feira (04). Mais de 150 pessoas morreram, 6 mil ficaram feridas e outras 300 mil ficaram desabrigadas.

Ela é o primeiro membro do governo a deixar o cargo depois da pressão com as acusações de negligência e incompetência das autoridades. “Depois do enorme desastre em Beirute, apresento minha renúncia do governo”, declarou a ministra em um breve discurso na televisão. “Peço desculpas aos libaneses, não atendemos às suas expectativas”, acrescentou.

Eleições antecipadas

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou neste sábado (08) que irá propor eleições parlamentares no país abalado pelas explosões mortais no porto de Beirute, pelas quais a população culpa a classe política.

Em discurso televisionado, o governante avaliou que apenas “eleições antecipadas podem permitir a saída da crise estrutural”, acrescentando que está disposto a permanecer no poder “por dois meses”, enquanto as forças políticas trabalham nesse sentido e, durante esse período, liderar o processo de antecipação.

“Convido as partes a chegarem a um acordo sobre o próximo passo. Proporei na segunda-feira [a reunião do] no governo a convocação de eleições antecipadas”, disse Diab. “Estamos em estado de emergência quanto ao destino e ao futuro do país”, ressaltou. O anúncio ocorreu depois de um dia de muito protesto nas ruas da cidade.