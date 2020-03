Notas Brasil Moraes autoriza rito simplificado para tramitação de MPs

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Câmara dos Deputados e o Senado a simplificarem a tramitação de medidas provisórias que tratem do combate ao novo coronavírus. Com a decisão, as MPs não precisarão passar por uma comissão mista antes da votação no plenário.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário