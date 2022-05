Geral Motorista filma ônibus de dupla sertaneja a mais de 130 quilômetros por hora antes de acidente fatal

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aleksandro morreu aos 34 anos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ônibus da dupla Conrado e Aleksandro foi flagrado em alta velocidade na Rodovia Regis Bittencourt, antes do acidente que matou o cantor Aleksandro, de 34 anos, no sábado (7). Imagens mostram o veículo acelerando a aproximadamente 130 km/h.

“Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, afirma o autor do vídeo, que não teve o nome divulgado.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou que o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou e, com isso, o motorista perdeu o controle do veículo.

O que diz a PRF

Em nota, a corporação não confirma que o vídeo tenha sido registrado antes do acidente, embora os horários estejam de acordo com a ordem dos fatos – no painel, é possível ver que o vídeo foi gravado às 9h47, enquanto o ônibus tombou por volta das 10h30.

“Cumpre-nos esclarecer que o uso do celular na direção representa conduta proibida pelo CTB, cuja lesividade na causa de acidentes supera o próprio excesso de velocidade. Sendo assim, o condutor que gravou o vídeo causou mais risco ao trânsito do que o motorista que imprimiu velocidade excessiva, porém este último acidentou-se em virtude do estouro do pneu”, complementa a PRF.

Entenda o caso

O acidente aconteceu por volta das 10h30 de sábado, no km 402,2 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.

Aleksandro foi a única das seis vítimas fatais a ter o nome divulgado. A dupla, Conrado, sofreu ferimentos leves e está hospitalizado junto com outros 11 membros da equipe.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul (PR) e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP). A PRF alega que 19 pessoas estavam listadas entre os passageiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral