Notas Brasil MPRJ quer júri popular para acusado pela morte de Marielle

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou as alegações finais na ação penal movida contra o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel. A Justiça pede que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/mprj-quer-juri-popular-para-acusado-pela-morte-de-marielle/

MPRJ quer júri popular para acusado pela morte de Marielle

2024-03-12