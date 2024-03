Notas Brasil Sport é punido por atos de violência contra o Fortaleza

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

O Sport Club de Recife foi punido em primeira instância a jogar oito partidas com portões fechados em decorrência do ataque de torcedores rubro-negros ao ônibus com a delegação do time masculino do Fortaleza, no último dia 22, que deixou seis jogadores atletas do clube hospitalizados. A decisão foi unânime.

