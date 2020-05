Rio Grande do Sul Mulher é morta a facada por companheiro em Soledade, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 22 anos. Ela foi atingida a uma quadra de casa Foto: EBC Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 22 anos. Ela foi atingida a uma quadra de casa. (Foto: EBC) Foto: EBC

Uma mulher foi morta com um golpe de faca no peito pelo companheiro em Soledade, no Norte do Estado. O crime aconteceu na noite deste sábado (30) por volta das 21h, no bairro Missões. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 22 anos. Ela foi atingida a uma quadra de casa.

Uma testemunha ligou para a Brigada Militar ao ver a mulher ser atingida e, após, colocada em um carro. Logo depois, a guarnição localizou o veículo dentro da garagem da casa onde o casal morava. No local, um homem, de 25 anos, cometeu suicídio, e o corpo da mulher foi encontrado dentro do veículo.

A vítima deixa um filho, que no momento do crime estava na casa da avó. A idade da criança não foi confirmada pela Polícia Civil. Um inquérito será aberto para verificar a motivação do assassinato.

