Futebol Mundial do Catar já é conhecida como a Copa das zebras; entenda a origem do termo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vitória da Arábia Saudita já é considerada por muitos como a maior zebra da história das Copas. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O termo Copa das zebras já virou comum para se referir ao Mundial do Catar. Afinal, em pouco mais de uma semana o que não faltam são exemplos de partidas em que o favorito foi surpreendido: Argentina 1 x 2 Arábia Saudita, Alemanha 1 x 2 Japão, País de Gales 0 x 2 Irã, Bélgica 0 x 2 Marrocos. Mas, afinal, por que zebra?

Embora o animal seja nativo do continente africano, a origem para esta explicação vem do Rio de Janeiro. E de um fenômeno bastante enraizado na cultura da cidade: o jogo do bicho. Para quem não conhece, trata-se de uma espécie de sistema de apostas no qual 25 animais representam números. Nenhum deles, no entanto, é a zebra.

É justamente por isso que, na véspera do jogo entre a Portuguesa-RJ e o Vasco, pelo Campeonato Carioca de 1964, o técnico Gentil Cardoso, do time da Ilha do Governador, respondeu que daria zebra quando perguntado se sua equipe poderia vencer. A expressão já era usada com este sentido. Ou seja: de que vai dar o impossível, o animal que não está previsto no jogo do bicho. Mas não era comum no futebol.

Gentil Cardoso já era conhecido por suas respostas folclóricas. Como Joel Santana nos anos 1990 e 2000. Por isso, suas frases repercutiam. No dia 23 de julho de 1964, a Portuguesa derrotou o Vasco por 2 a 1. E o termo zebra pegou no esporte.

O período de maior popularidade da zebra foi nos anos 1970 e 1980, com a famosa zebrinha. O mascote foi criado para apresentar os resultados esportivos na versão dominical do Jornal Nacional, da TV Globo, lançado em 1972. O programa durou pouco, mas o personagem foi levado para o Fantástico, onde caiu nas graças do público.

O sucesso foi tão grande que a Caixa Econômica Federal o transformou em mascote da Loteria Esportiva. Ela permaneceu no ar até a Copa do Mundo de 1986, no México. Desde então, mesmo não estando presente nas telas, o termo zebra segue tão forte no imaginário popular a ponto de ser utilizado na Copa de 2022 E, a julgar pelo andamento do Mundial, é capaz de aparecer novamente nas próximas partidas.

Zebras famosas

A derrota da Argentina para a Arábia Saudita não foi a primeira zebra envolvendo os albicelestes. Em 1990, os argentinos também chegavam como um dos favoritos ao título, ainda mais por ter sido a campeã no ano de 1986. Apesar disso, na partida de estreia do Mundial, os argentinos foram surpreendidos por Camarões, que venceu com gol de Oman Biyik. Além disso, os camaroneses ficaram marcados por ser a primeira seleção africana a se classificar para as oitavas de final.

A campeã das zebras certamente é a Coreia do Sul. A seleção sul-coreana foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 2002, chegando até as semifinais após eliminar a Itália. Em 2018, o time da Coreia surpreendeu a Alemanha, marcando dois gols e eliminando os alemães ainda na primeira fase.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol