Esporte Músicas da Copa do Mundo: conheça as canções lançadas pela Fifa

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Hayya Hayya é a música oficial da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Fifa)

A Fifa lançou cinco músicas oficiais para a Copa do Mundo 2022. Os sucessos podem ser ouvidos no YouTube, além das páginas oficiais da entidade e dos artistas que fazem parte dos hits que prometem embalar o Mundial.

O primeiro sucesso lançado foi em abril deste ano, com o nome “Hayya Hayya (Better Together)”, com os artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Em seguida foi divulgado o hit “Arhbo”. Interpretada pelos rappers Ozuna, de Porto Rico, e do congolês GIMS, a canção foi lançada em agosto.

O terceiro hit lançado foi “The World Is Yours to Take”, interpretado por Lil Baby e ela tem como refrão um dos maiores sucessos da banda inglesa Tears for Fears, chamado de ‘Everybody wants to rule the world”.

Em outubro, foi lançado o quarto single que vai embalar a Copa do Mundo: “Light the Sky”. O sucesso é interpretado por por quatro cantoras famosas da cultura árabe – a dos Emirados Árabes Balqees, as marroquinas Nora Fatehi e Manal e a iraquiana Rahma Riad.

Faltando dois dias para o jogo de abertura, a Fifa lançou a música-tema da Fanfest: “Tukoh Taka”. A canção, que reúne a rapper Nicki Minaj com Maluma e Fares, fala sobre a união de fãs de todo planeta e tem trechos em inglês, espanhol e árabe.

