Fórmula 1 Na Fórmula 1, Charles Leclerc vence o GP de Mônaco pela 1ª vez

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Primeiro monegasco a vencer em Monte Carlo em 74 anos, piloto da Ferrari conquistou primeiro pódio da carreira no Principado. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fim da maldição! Pela primeira vez na história, um piloto monegasco conquistou a vitória em casa na Fórmula 1. Charles Leclerc permaneceu na primeira colocação durante todo o Grande Prêmio de Mônaco de 2024 e também quebrou o jejum de quase dois anos sem vencer. Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari, fecharam o pódio desse domingo (26).

Em uma corrida que a bandeira vermelha marcou presença já na largada, o Grande Prêmio de Mônaco de 2024 contou com uma batida forte de Sergio Pérez. O mexicano foi tocado por Kevin Magnussen, da Haas, e teve o carro destruído na primeira volta. Além dos dois pilotos, Nico Hulkenberg também foi envolvido no acidente. Os três pilotos abandonaram.

Com quatro pilotos fora no primeiro giro de Monte Carlo (Ocon tocou em Gasly e teve danos no assoalho), a corrida começou de vez para uma sequência sem muitas ultrapassagens. Leclerc colocou pneus duros durante a bandeira vermelha para aguentar por mais tempo na liderança.

O ritmo dos pneus foi controlado pelos pilotos da frente. Charles Leclerc chegou a ser pressionado por Oscar Piastri, mas defendeu-se bem e aproveitou a pista estreita de Mônaco para permanecer em primeiro. Ferrari e McLaren alternaram-se nas primeiras colocações.

Leclerc não foi o único que sorriu nesse domingo. Bem atrás do monegasco, Alex Albon e Pierre Gasly também celebraram o resultado do Grande Prêmio de Mônaco. Nono e décimo, respectivamente, os pilotos de Williams e Alpine pontuaram pela primeira vez em 2024.

Líder do campeonato, Max Verstappen já não esperava muito da corrida. Sexto na classificação, o tricampeão mundial permaneceu na mesma posição durante toda a prova. O holandês chegou a falar no rádio que queria um travesseiro na corrida, que ele achava chata. O piloto da RBR ficou na frente de Lewis Hamilton, mas ainda atrás da Mercedes de George Russell.

A próxima etapa da F1 2024 será o GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, no dia 9 de junho, às 15h. A prova é válida como a nona etapa da temporada.

Largada

Tranquila definitivamente não foi a palavra para definir a largada do Grande Prêmio de Mônaco de 2024. O primeiro susto da corrida foi na quarta curva, no Cassino. Carlos Sainz, que largou em terceiro, não conseguiu ultrapassar Oscar Piastri e perdeu velocidade até não conseguir frear e caiu muito no grid.

Com bandeira amarela no primeiro setor, a corrida seguiu, mas parou logo com um grande acidente. No acesso à curva Beau Rivage, a segunda do Circuito de Mônaco, Sergio Pérez foi tocado por Kevin Magnussen e foi direto no muro. A RB20 do mexicano ficou totalmente destruída, e o dinamarquês abandonou. Ele não foi o único piloto da Haas a deixar a prova, e Nico Hulkenberg também quebrou após ser atingido na batida.

A Alpine também encontrou mais um choque entre os seus dois pilotos. Na entrada do túnel, Esteban Ocon tocou no pneu de Pierre Gasly e voou. Com danos no assoalho, Ocon não conseguiu voltar para a corrida no fim da bandeira vermelha e foi punido com dois pontos na carteira e cinco posições no grid da próxima etapa da F1.

Nova largada

A corrida voltou 40 minutos depois e com quatro pilotos a menos. A largada, dessa vez, realmente foi tranquila, limpa e sem acidentes. Leclerc largou bem para manter a liderança, e os pilotos seguraram as posições. Alonso superou Ricciardo e recuperou a posição de início, ainda fora da zona de pontuação.

Os quatro primeiros colocados trocaram os pneus durante a bandeira vermelha. Leclerc, Piastri, Sainz e Norris usavam compostos médios na primeira largada, e aproveitaram a pausa para colocar os duros com o objetivo de durar mais na corrida.

Pódio

A briga no pódio sem Max Verstappen era exclusiva de Ferrari e McLaren. Na liderança da prova, Charles Leclerc foi pressionado por Oscar Piastri, que atingiu a volta mais rápida em diferentes giros. O australiano não estava calmo e, enquanto brigava pelo topo, enfrentou a pressão de Carlos Sainz logo atrás.

Na volta 19, Piastri tentou ultrapassar Leclerc pela primeira vez. Na Portier, o piloto da McLaren ameaçou o líder da prova, mas não conseguiu passar para a primeira colocação. Sainz tocou e perdeu tempo em relação ao adversário, o que trouxe Norris para perto.

Durante a corrida, a ultrapassagem ficou mais difícil no circuito estreito. Os pilotos da frente diminuíram cada vez mais o ritmo para não ser feita outra troca de pneus. A Mercedes de Russell, na quinta colocação, ficou muito longe de Norris, quarto, e deixou a briga no topo apenas para Ferrari e McLaren.

Sem vencer desde 2022, Charles Leclerc carregava uma sequência de 16 pódios sem ficar no lugar mais alto. Com o resultado desse domingo, ele foi o primeiro monegasco a conquistar a vitória em Monte Carlo na Fórmula 1. O último local a vencer no GP de Mônaco foi Louis Chiron, em 1931, ainda antes da criação da categoria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1

https://www.osul.com.br/na-formula-1-charles-leclerc-vence-o-gp-de-monaco-pela-1a-vez/

Na Fórmula 1, Charles Leclerc vence o GP de Mônaco pela 1ª vez

2024-05-26