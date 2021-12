Na Serra Gaúcha, homem é morto com chute no peito durante partida de futebol amador

O professor, empresário e atleta amador Geovani Biancho, 42 anos, morreu durante uma partida de futebol em Carlos Babosa (Serra Gaúcha), após ser atingido no tórax com uma “voadora”, espécie de chute aéreo no qual o agressor toma impulso e pula para acertar a vítima com um ou dois pés. O incidente aconteceu no fim de semana, na localidade de Torino.

Já desacordado, ele chegou a ser reanimado após receber os primeiros socorros por um grupo de bombeiros voluntários que acompanhava a partida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Horas depois, internado em hospital da região, precisou de entubamento e acabou sofrendo parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Morador da cidade de Barão (Vale do Caí), Biancho era sócio de uma empresa de metalurgia e, como professor de Educação Física, coordenava projeto em escolinha de futebol. Também atuava como atacante em equipes de futebol de campo e futsal que disputam torneios locais. Ele deixa a viúva e um filho de 3 anos.

O velório e o sepultamento foram acompanhados por uma multidão de aproximadamente 2 mil pessoas, muitas das quais manifestavam revolta e incredulidade com o episódio. “Geovani era um cara pacífico, que gostava de ajudar as pessoas e não se envolvia em brigas”, lamentou um amigo.

Autor

O autor do crime é um homem de 21 anos e que estava no time adversário ao da vítima. Ele deixou o campo antes da chegada da Brigada Militar (BM), mas foi identificado pela Polícia Civil e foi ouvido, admitindo ter aplicado o chute em Biancho sem a intenção de matá-lo. “Eu perdi a cabeça em um lance do jogo”, alegou.