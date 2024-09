Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, sinalização de trânsito tem mudanças no bairro Cavalhada

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Novidades se concentram na região da avenida Vicente Monteggia. (Foto: Reprodução/Prefeitura)

A partir desta segunda-feira (16), a sinalização de trânsito tem mudanças em parte do bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. O destaque é a instalação de semáforos no cruzamento das avenidas Otto Niemeyer e Vicente Monteggia, auxiliando no disciplinamento viário de todas as conversões veiculares no trecho. A medida contempla, ainda, equipamento cronometrado para travessia de pedestres nas proximidades da rua Amapá.

Também há um semáforo na Vicente Monteggia com a rua Juvenil Pereira Fraga, permitindo a operação do laço de quadra para retorno e acesso seguro à Estrada Aracaju, no sentido Centro-Bairro, pela rua Modesto Pereira Pinto, avenida José Correa da Silva e rua Juvenil Pereira Fraga – nesta última, a quadra entre a Vicente Monteggia e rua Vicente Pereira de Souza passa a ter sentido único.

A avenida Vicente Monteggia também recebeu lombadas físicas em pontos específicos e a sinalização horizontal e vertical foi renovada no trecho entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o itinerário dos ônibus passa por adaptações para se adequar às mudanças. Essas e outras informações podem ser obtidas em prefeitura.poa.br/eptc.

Esquema para jogo no Beira-Rio

Também nesta segunda, a EPTC coloca em prática mais um esquema especial de trânsito e transporte público para jogos da Dupla Grenal. A partida da vez é Inter contra Cuiabá no estádio Beira-Rio, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. A abertura dos portões está marcada para as 18h.

Uma linha especial de ônibus circulará a partir das 17h. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo (incluindo lotações) atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

O já tradicional ônibus “F993-Futebol” tem quatro veículos com partida no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público (Centro Histórico) e destino ao Beira-Rio. O primeiro embarque é às 17h. Para o pós-jogo, estão programadas quatro viagens, saindo da rua Nestor Ludwig (entre o estádio e a avenida Beira-Rio) em direção ao Largo Glênio Peres.

Para quem prefere o lotação, a linha “10.4-Ipanema” sai da rua Marechal Floriano Peixoto (Centro) até o local da partida. No sentido inverso, o primeiro ponto é a rua Raphael Loro, no condomínio Moradas do Sul, bairro Hípica (Zona Sul) – após o jogo, o embarque se dá na Nestor Ludwig até o Hípica.

A linha “10.6-Restinga” é outra alternativa após o evento, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga (Zona Sul). Outras quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

No que se refere ao trânsito em geral, a partir das 16h diversos agentes da EPTC orientam a circulação nas imediações do estádio para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. Às 20h, será bloqueada a avenida Beira-Rio entre a Rótula das Cuias e o estádio, devido à inversão de sentido na avenida – que, ao fim do jogo tem fluxo somente em direção ao Centro, de forma temporária, para melhor deslocamento de torcedores para suas casas.

(Marcello Campos)

